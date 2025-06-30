مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرد على أنباء وجود مخدرات في المساعدات بغزة

قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، اليوم الاثنين إنه من الجنون الترويج بأن مساعدات "مؤسسة غزة الإنسانية " تحتوي على مخدرات.

مخدرات في مساعدات غزة

وانتشرت تقارير خلال الآونة الأخيرة تكشف عن احتواء المقدمة من المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بمنظمة غزة الإنسانية، على العثور على أقراص مخدرة في الأكياس.

وأعلنت السلطات في قطاع غزة الجمعة 27 يونيوالجاري تلقيها عدة شهادات من مواطنين فلسطينيين عثروا على أقراص مخدرة داخل أكياس الدقيق التي توزعها مراكز مؤسسة "غزة الإنسانية".

وزعم دانون أن هناك من يقوم بنهب المساعدات المقدمة إلى غزة، ويحاول تشويه سمعة مؤسسة غزة الإنسانية، مؤكدا أن من الجنون الترويج بأن المساعدات تحتوي على مخدرات.

مؤسسة غزة الإنسانية

وكشف أن مؤسسة غزة الإنسانية وزعت أكثر من 46 مليون وجبة على سكان غزة.

وأضاف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، أن الحرب لن تتوقف قبل عودة كل الرهائن، مطالبا الأمم المتحدة ألا تكون درعا للإرهابيين.

واعترف جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، باستهداف الفلسطينيين الذين يتسابقون للوصول إلى منافذ توزيع المساعدت في غزة، للحصول على الطعام، بحسب تقرير نشرته صحيفة ها آرتس الإسرائيلية الأسبوع الماضي.