روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك الأوكرانية

سيطرت روسيا بشكل كامل على منطقة لوجانسك شرقي أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول آلاف القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وفقًا لما صرّح به رئيس المنطقة، المدعوم من روسيا، للتلفزيون الرسمي الروسي.

وتُعد لوجانسك، التي تبلغ مساحتها 26,700 كيلومتر مربع (10,308 أميال مربعة)، أول منطقة أوكرانية تقع بالكامل تحت السيطرة الروسية منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي سبتمبر 2022، أعلن بوتين ضم لوجانسك - إلى جانب مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الخاضعة جزئيًا لسيطرته - إلى روسيا، وهي خطوة وصفتها دول أوروبا الغربية بأنها غير قانونية ولم يعترف بها معظم العالم.

قال ليونيد باسيتشنيك، المولود في أوكرانيا السوفيتية وهو الآن مسؤول مُنصب من روسيا اختارته موسكو رئيسًا لـ "جمهورية لوجانسك الشعبية"، للتلفزيون الرسمي الروسي: "أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية مُحررة بالكامل - 100%".

ولم يصدر أي تأكيد فوري من وزارة الدفاع الروسية أو تعليق من أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن مزاعم روسيا بشأن لوجانسك ومناطق أخرى مما يُعترف به دوليًا على أنه أوكرانيا لا أساس لها وغير قانونية، وقد وعدت كييف بعدم الاعتراف أبدًا بالسيادة الروسية على هذه المناطق.