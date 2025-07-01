تقرير: خفض ترامب للمساعدات العالمية قد يؤدي إلى وفاة 14 مليون شخص

قد يؤدي تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معظم التمويل الأمريكي للمساعدات الإنسانية الخارجية إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، بحسب بحث نُشر في مجلة لانسيت الطبية.

وتشير الأبحاث إلى أن ثلث الأشخاص المعرضين لخطر الوفاة المبكرة هم من الأطفال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مارس إن إدارة الرئيس ترامب ألغت أكثر من 80% من جميع البرامج في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد).

وقال ديفيد راسيلا، الذي شارك في تأليف تقرير لانسيت، في بيان: "بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن الصدمة الناتجة ستكون مماثلة في نطاقها لجائحة عالمية أو صراع مسلح كبير".

وأضاف راسيلا، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية، أن خفض التمويل "يهدد بوقف مفاجئ - وحتى عكس - عقدين من التقدم في مجال الصحة بين الفئات السكانية الضعيفة".

ويأتي التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه العشرات من زعماء العالم في مدينة إشبيلية الإسبانية هذا الأسبوع لحضور مؤتمر المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، وهو الأكبر منذ عقد من الزمان.

وبمراجعة البيانات من 133 دولة، قدر فريق الباحثين أن تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منع 91 مليون حالة وفاة في البلدان النامية بين عامي 2001 و2021.