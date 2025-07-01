مصدر طبي فلسطيني: 20 شهيداً بقصف إسرائيلي على غزة منذ الفجر

أفاد مصدر طبي فلسطيني بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى منذ فجر اليوم بنحو ٢٠ شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مجمع الشفاء الطبي اعلن عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود و الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكل المرضى والجرحى في المستشفيات.

وذكر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن المستشفى بدأ وقف عمليات غسيل الكلى و350 مريضا حياتهم مهددة ومرضى قسم العناية المركزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الوقود و الساعة 12 ظهرا ستتوقف المولدات الكهربائية ومئات المرضى يواجهون الموت.

وذكر أن المنظمات الدولية "أبلغتنا أن الاحتلال يمنع إدخال الوقود و للأسف لا خيارات أمامنا لمواجهة نفاد الوقود وسنضطر لوقف خدماتنا و الحل الوحيد لاستمرار عملنا هو تزويدنا بالوقود فورا خلال ساعة أو ساعتين".