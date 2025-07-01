قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وقطري تؤكدان دعم التهدئة في غزة والحل الدبلوماسي للتهدئة في الشرق الأوسط
الزراعة: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية.. و4 ملايين فدان تضاف للرقعة الزراعية
30 يونيو.. هيئة الرعاية الصحية تستعرض حصاد 6 سنوات من إنجازاتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل|انفوجراف
بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
اسرائيل: القبض على رجل وزوجته في منطقة قرب تل أبيب بتهمة التخابر مع إيران
استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية
بروتوكول تعاون بين "الصحة" وغرفة الرعاية الخاصة لخفض الولادات القيصرية وتحسين خدمات الحضانة
نتنياهو: سنفعل كل مايمكن لإنهاء التهديد الإيراني
حققنا المستحيل.. أول تعليق لمدرب الهلال بعد الفوز التاريخي أمام السيتي
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالواحات
تركيا: اعتقال رسامي كاريكاتير بعد اتهامهم بالإساءة للنبي ومظاهرات تطالب بالشريعة
انفجار مصنع أدوية يودي بحياة 36 شخصا بالهند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار مصنع أدوية يودي بحياة 36 شخصا بالهند

الهند
الهند
محمد على

قُتل ما لا يقل عن ٣٦ شخصًا في حريق هائل في مصنع للأدوية في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند، وفقًا لوكالات الأنباء.

وقع الانفجار أثناء ساعات العمل يوم الاثنين في وحدة تابعة لشركة سيجاتشي إندستريز، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وهم في حالة حرجة.

وقال مسؤول كبير في شرطة المنطقة باريتوش بانكاج لوكالة برس تراست أوف إنديا "تم انتشال ما يصل إلى 31 جثة من بين الأنقاض بينما توفي ثلاثة أشخاص في المستشفى أثناء خضوعهم للعلاج".

سجلت الشرطة قضية ضد إدارة شركة سيجاتشي إندستريز، بناءً على شكوى تقدم بها نجل أحد الضحايا.
وقالت الشركة إنها أوقفت العمليات في المنشأة لمدة 90 يومًا، بسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات والهياكل داخل المصنع.

وقالت شركة سيجاتشي إندستريز في بيان "إن الحادث أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح، وربما يكون هناك أفراد أصيبوا بجروح"، مضيفة أنها تعمل على تحديد عدد المصابين.

وقالت السلطات إن نحو 60 شخصا كانوا في المبنى عندما وقع الانفجار، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

وكان العديد من العمال مهاجرين من ولايات مثل جارخاند وأوديشا وبيهار وأوتار براديش والبنغال الغربية في شمال وشرق البلاد.

قامت الوحدة بتصنيع السليلوز الميكروبلوري، وهو مادة رابطة تستخدم عادة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والأغذية.

صرح مسؤول إنقاذ كبير لصحيفة "إنديان إكسبريس" قائلاً: "يبدو أن الضغط قد ازداد أثناء تشغيل العمال لمجفف الرش. كما أن جزيئات الغبار الدقيقة الكيميائية سرّعت الانفجار والحريق الذي تلاه".

صرح مسؤولو الإنقاذ للصحيفة بأن ما لا يقل عن 25 ضحية نُقلوا إلى المستشفيات القريبة مصابين بحروق وإصابات متفاوتة. وأفادت التقارير أن كثيرين منهم استنشقوا أبخرة سامة.

الهند انفجار انفجار مصنع الأدوية قتلى مصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

عمرو أديب

عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

استخراج بطاقة تموين جديدة 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

استخراج بطاقة تموين جديدة 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

أحمد شريف

بديل سيف الجزيري.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم سوبر

التحويلات بين المدارس

بدء التحويلات بين المدارس إلكترونيًا.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

امتحانات جامعة الأزهر

دون شكاوى.. نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يعلن انتهاء امتحانات الكليات

الصيام

حكم صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء .. دار الإفتاء تجيب

مشيخة الأزهر

الأزهر وثورة 30 يونيو.. جهود كبيرة لمواجهة إرهاب الإخوان وتصحيح الأفكار المغلوطة

بالصور

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

سوبارو تنهار وسط صراعات الرسوم الجمركية الأمريكية

سوبارو
سوبارو
سوبارو

اختبار دينو يكشف كذب شيفروليه بشأن محركها الشهير ZR1

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 يوليو 2025

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد