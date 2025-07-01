انفجار مصنع أدوية يودي بحياة 36 شخصا بالهند

قُتل ما لا يقل عن ٣٦ شخصًا في حريق هائل في مصنع للأدوية في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند، وفقًا لوكالات الأنباء.

وقع الانفجار أثناء ساعات العمل يوم الاثنين في وحدة تابعة لشركة سيجاتشي إندستريز، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وهم في حالة حرجة.

وقال مسؤول كبير في شرطة المنطقة باريتوش بانكاج لوكالة برس تراست أوف إنديا "تم انتشال ما يصل إلى 31 جثة من بين الأنقاض بينما توفي ثلاثة أشخاص في المستشفى أثناء خضوعهم للعلاج".

سجلت الشرطة قضية ضد إدارة شركة سيجاتشي إندستريز، بناءً على شكوى تقدم بها نجل أحد الضحايا.

وقالت الشركة إنها أوقفت العمليات في المنشأة لمدة 90 يومًا، بسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات والهياكل داخل المصنع.

وقالت شركة سيجاتشي إندستريز في بيان "إن الحادث أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح، وربما يكون هناك أفراد أصيبوا بجروح"، مضيفة أنها تعمل على تحديد عدد المصابين.

وقالت السلطات إن نحو 60 شخصا كانوا في المبنى عندما وقع الانفجار، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

وكان العديد من العمال مهاجرين من ولايات مثل جارخاند وأوديشا وبيهار وأوتار براديش والبنغال الغربية في شمال وشرق البلاد.

قامت الوحدة بتصنيع السليلوز الميكروبلوري، وهو مادة رابطة تستخدم عادة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والأغذية.

صرح مسؤول إنقاذ كبير لصحيفة "إنديان إكسبريس" قائلاً: "يبدو أن الضغط قد ازداد أثناء تشغيل العمال لمجفف الرش. كما أن جزيئات الغبار الدقيقة الكيميائية سرّعت الانفجار والحريق الذي تلاه".

صرح مسؤولو الإنقاذ للصحيفة بأن ما لا يقل عن 25 ضحية نُقلوا إلى المستشفيات القريبة مصابين بحروق وإصابات متفاوتة. وأفادت التقارير أن كثيرين منهم استنشقوا أبخرة سامة.