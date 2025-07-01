معركتنا ليست معكم .. سارة نتنياهو توجه رسالة إلى الشعب الإيراني

نشرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صورة عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، تظهر أسدين إلى جانب علم إسرائيل وعلم "الأسد والشمس" الإيراني، في إشارة رمزية لما وصفته برسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، مستندة في مضمونها إلى تصريحات متكررة لزوجها.

وأرفقت نتنياهو الصورة بتعليق جاء فيه: "إلى الشعب الإيراني، كما يقول زوجي كثيرًا، أنتم ورثة حضارة عريقة، وشعب موهوب ذو إنجازات عظيمة وتاريخ ثري".

وأضافت: "معركتنا ليست معكم، بل مع نظام استبدادي يضطهدكم. نحن نؤمن بمستقبل تسوده الحرية والسلام والصداقة بين شعبينا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، والذي دفع بسارة نتنياهو إلى اللجوء إلى أحد الملاجئ في القدس الغربية بشكل مفاجئ، بينما كانت تتواجد في مركز تجميل قريب. وبحسب ما أفاد به موقع "واللا" العبري، فقد هرعت زوجة رئيس الوزراء إلى المخبأ برفقة حراسها من جهاز "الشاباك"، في لحظة تسببت بمفاجأة لعدد من الإسرائيليين الذين كانوا في المكان.

ووفق الموقع ذاته، فقد أثارت الواقعة اهتمام الإعلام الإسرائيلي، خاصة بعد تداول صور لسارة نتنياهو من داخل المركز دون مكياج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أنها معتادة على ارتياد صالونات التجميل الراقية في تل أبيب، رغم توفر طاقم تجميل خاص لها يتقاضى أجره من ميزانية ديوان رئاسة الوزراء.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سارة نتنياهو لمواقف محرجة أثناء وجودها في مراكز التجميل، إذ سبق أن اضطرت للبقاء داخل أحد صالونات تصفيف الشعر لساعات، بعد أن حاصرها متظاهرون معارضون للحكومة، ما استدعى تدخل الشرطة وقوات الأمن لإخراجها.