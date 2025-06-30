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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يزور البيت الأبيض 7 يوليو

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

قال موقع أكسيوس، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في السابع من يوليو المقبل.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وسط تطورات متلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث انتهت حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران، إلى جانب ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بقبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي سياق آخر، ترددت أنباء حول وساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل؛ لتوقيع اتفاق أمني بينهما كمرحلة ما قبل التطبيع بين دمشق وتل أبيب.

وأفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، لموقع أكسيوس، بأن إدارة ترامب تُجري "مباحثات تمهيدية" مع إسرائيل وسوريا بشأن اتفاقية أمنية مُحتملة بين الجانبين.

وقال “أكسيوس” إنه على الرغم من أن التطبيع ليس مطروحًا على الطاولة بعد؛ إلا أن هذه المحادثات قد تُمهّد الطريق لدبلوماسية مُستقبلية - بدءًا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المُضطربة.

نتنياهو نتنياهو يزور البيت الأبيض الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي منطقة الشرق الأوسط

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