الحرس الثوري: مواقع انطلاق الطائرات المشاركة في هذا العدوان قد تم تحديدها وهي الآن تحت المراقبة والرصد

دان الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي العدوان العسكري الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية، واصفًا إياه بـ"غير القانوني والإجرامي"، مؤكّدًا أن العملية نُفّذت بتنسيق كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتشكل خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "العدوان السافر الذي ارتكبه النظام الإجرامي الأمريكي فجر اليوم على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، يشكّل جريمة غير مسبوقة وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، إلى جانب كونه اعتداءً سافرًا على سيادة إيران ووحدة أراضيها".

وأكد الحرس الثوري أنه قد تم تحديد مواقع انطلاق الطائرات التي شاركت في تنفيذ الهجوم، وأنها تخضع الآن للمراقبة والرصد المستمر من قبل القوات الإيرانية.

وفي رد مباشر على الغارات، أشار البيان إلى أن "عملية الوعد الصادق 3" لا تزال مستمرة بقوة، حيث نفّذت المقاومة حتى الآن 20 موجة من الهجمات المركّزة ضد ما وصفه البيان بـ"البنى التحتية والمراكز الاستراتيجية والمصالح الحيوية للكيان الصهيوني".

وحذّر البيان من أن هذا العدوان الأمريكي لن يمر دون رد، وأن إيران قد تلجأ إلى "خيارات تتجاوز التصورات والحسابات الضيقة للجبهة المعتدية"، داعيًا من وصفهم بـ"العدو" إلى ترقّب ردود فعل تجعلهم "يندمون على فعلتهم".

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا غير مسبوق، مع تنامي القلق الدولي من انزلاق الوضع نحو مواجهة مفتوحة أوسع، وسط دعوات من أطراف إقليمية ودولية للتهدئة وضبط النفس.