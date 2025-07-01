وزبر خارجية إيران: أبواب الدبلوماسية لن تُغلَق أبداً

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أنه يجب أن نتأكد أولاً أن واشنطن لن تسيء استخدام المفاوضات مرة أخرى كذريعة لهجوم عسكري. وأضاف أن أبواب الدبلوماسية لن تُغلَق أبداً.

أكد-في مقابلة مع شبكة CBS- أن التخصيب صناعة متقدمة قائمة على العلم. إذا تعرضت هذه الصناعة للتلف أو التدمير، يمكننا تعويض الأضرار بسرعة وتدارك التأخير لمواصلة التقدم في هذا المجال مرة أخرى. لا يمكن تدمير تقنية ومعرفة التخصيب بالقصف.

وأضاف أصبح برنامجنا النووي السلمي مصدراً للفخر والكرامة الوطنية. مررنا بـ 12 يوماً من الحرب التي فُرضت علينا، لذلك لن يتراجع شعبنا عن التخصيب.

وأكد أظهرنا خلال الحرب قدرتنا وإرادتنا للدفاع عن أنفسنا، وسنواصل هذا النهج في حال أي عدوان.

وانتقدت إيران يوم الاثنين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتغير بشأن رفع العقوبات انتقدت إيران يوم الاثنين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتغير بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، واصفةً إياه بـ"الألاعيب" التي لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "ينبغي النظر إلى هذه [تصريحات ترامب] في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيرًا جادًا عن تأييد الحوار أو حل المشاكل".

