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تركيا: اعتقال رسامي كاريكاتير بعد اتهامهم بالإساءة للنبي ومظاهرات تطالب بالشريعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا: اعتقال رسامي كاريكاتير بعد اتهامهم بالإساءة للنبي ومظاهرات تطالب بالشريعة

مظاهرات في تركيا تطالب بالشريعة
مظاهرات في تركيا تطالب بالشريعة
القسم الخارجي

اعتقلت الشرطة التركية ما لا يقل عن أربعة رسامي كاريكاتير، الاثنين، بتهمة رسم وتوزيع رسم كاريكاتوري تقول السلطات ومحتجون إنه يصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكليم الله موسى عليه السلام.

ويظهر الرسم الكاريكاتوري، الذي نشر في مجلة سياسية ساخرة، ما يبدو أنه مسلم ورجل يهودي، وكلاهما يحمل أجنحة وهالات، يتصافحان ويحييان بعضهما البعض بينما تسقط القنابل في الأسفل.

انتشر الرسم الكاريكاتوري على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أربعة أيام من نشره. 

وتوجه مئات الأشخاص إلى الشارع السياحي الرئيسي في اسطنبول وهم يهتفون "الله أكبر" ودعوا إلى الشريعة الإسلامية احتجاجا؛ وسرعان ما أدانت السلطات التركية المجلة.

ووصف وزير الداخلية التركي علي يرليكايا الرسوم الكاريكاتورية بأنها استفزازية وقال إن أولئك "الذين يجرؤون على القيام بذلك سيحاسبون أمام القانون". 

وأضاف يرليكايا، أن الرسوم الكاريكاتورية غير محمية بحرية التعبير أو حرية التعبير.

ووصف فخر الدين ألتون، رئيس الاتصالات في الرئاسة التركية، ذلك بأنه "هجوم حقير على معتقداتنا وقيمنا".

وأعلنت وزارة العدل في تركيا، أنه تم فتح تحقيق في الحادث بموجب المادة 216 من قانون العقوبات التركي بتهمة "إهانة القيم الدينية علنا".

وأصدرت مجلة LeMan الأسبوعية الساخرة المعروفة بالقصص المصورة غير الموقرة المشابهة لشارلي إيبدو الفرنسي بيانا قالت فيه إن الرسوم الكاريكاتورية لا تصور النبي الإسلامي.

وأضاف مجلة LeMan الأسبوعية الساخرة "هذا الرسم الكاريكاتوري ليس رسما كاريكاتوريا للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في العمل، تم تصوير اسم محمد على أنه شخص مسلم قتل في القصف الإسرائيلي. 

هناك أكثر من 200 مليون شخص يدعى محمد في العالم الإسلامي. لا يشير العمل إلى النبي محمد بأي شكل من الأشكال".

وتابع "من خلال تسليط الضوء على مسلم مقتول ، كان الهدف هو تسليط الضوء على استقامة الشعب المسلم المضطهد ، دون أي نية على الإطلاق للتقليل من شأن القيم الدينية. نحن نرفض وصمة العار المفروضة علينا ، حيث لا يوجد تصوير لنبينا".

وأضافت المجلة أن "تفسير الرسوم الكاريكاتورية بهذه الطريقة يتطلب حقدا شديدا" ، لكنها قدمت أيضا اعتذارا لأي قراء قد يكونون قد تعرضوا للإهانة.

وبينما خرج المتظاهرون إلى الشوارع، نشرت وزارة الداخلية مقاطع فيديو لرسامي الكاريكاتير وهم محتجزون في منازلهم حفاة القدمين ومكبلي الأيدي من قبل الشرطة مع تعليق مثل "لن تهربوا من قواتنا الأمنية أو من العدالة".

وشوهد المتظاهرون وهم يركلون أبواب مكاتب المجلة في وسط اسطنبول. في أحد مقاطع الفيديو يصرخ أحد المتظاهرين: "من أجل نبينا ، سنبذل أرواحنا ونأخذ الأرواح. لا أحد يستطيع أن يهين نبينا ".

كما أدى الحشد صلاة ليلية. في غضون ساعات ، أعلن حاكم اسطنبول داود غول أن جميع الأشخاص الأربعة المطلوبين بسبب الرسوم الكاريكاتورية كانوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ولم يذكر جول ما إذا كان قد تم اعتقال أي متظاهرين لكنه قال في بيان "تقرر أن بعض الأفراد الذين اختلطوا بين المتظاهرين شاركوا في أعمال استفزازية. من الأهمية بمكان أن تتفرق الجماعات المتظاهرة لمنع المس بمواطنينا والحفاظ على النظام العام".

ودعت بعض الجماعات إلى مزيد من الاحتجاجات ضد المجلة يوم الثلاثاء.

الشرطة التركية مجلة سياسية ساخرة الرسم الكاريكاتوري اسطنبول وزير الداخلية التركي شارلي إيبدو الرسوم الكاريكاتورية

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