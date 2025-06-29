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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى تركيا: ما حدث بين إسرائيل وإيران يدعونا للتوقف وبداية طريق جديد

السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك
السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك
محمد عبد المعز

قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك ومبعوث السلام الأمريكي لسوريا اليوم الأحد بإن ما حدث بين إسرائيل،وإيران يدعونا للتوقف جميعا،وأن نبدأ طريق جديد بالشرق الأوسط مبني على السلام بين إسرائيل وسوريا ولبنان. 

باراك يدعو للسلام بالمنطقة بين إسرائيل ولبنان وسوريا

وتوقع باراك بإن السلام يمكن تحقيقه بنهاية العام الحالي حسب الأناضول التركية. 

وتسعى إسرائيل بالوقت الحالى لإجراء محادثات سلام مع سوريا عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل ديسمبر عام 2024 عقب رحيل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد،وإن تصبح هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 حديقة للسلام وقد تنتشر بها قوات حفظ السلام الدولي عقب الانسحاب الإسرائيلي منها لتحقيق سلام حقيقي بين دمشق وتل أبيب.

الرئيس اللبناني يندد بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

بينما تشهد لبنان بالوقت الراهن اختراقات لوقف إطلاق النار متعددة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة جنوبها،ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل لوقف هجماتها المتعددة التى تنتهك القانون الدولي.

وحول الصراع بالشرق الأوسط قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنه يمكن تحقيق سلام شامل بالمنطقة عند تنفيذ حل الدولتين،وإقامة دولة فلسطينية دون جيش.

السفير الأمريكي تركيا توم باراك للتوقف جميعا الشرق الأوسط السلام

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