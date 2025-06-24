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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا توقف 158 جنديا بتهمة ارتباطهم بالراحل فتح الله جولن

فتح الله جولن
فتح الله جولن
القسم الخارجي

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن الشرطة التركية أوقفت 158 جنديا اليوم الثلاثاء للاشتباه في ارتباطهم بالداعية الإسلامي الراحل فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب عام 2016، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية. 

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن هذه التوقيفات التي تضاف إلى توقيف حوالي خمسين جنديا آخرين في نهاية مايو، نفذت في 43 من أصل 81 محافظة في البلاد، بينها إسطنبول وإزمير.

وأوضحت النيابة العامة أن 18 جنديا آخرين ما زالوا مطلوبين، وأن هذه التوقيفات تستهدف القوات البرية في المقام الأول.

توفي فتح الله جولن في أواخر أكتوبر 2024 في الولايات المتحدة حيث عاش لأكثر من 25 عاما، وكان حليفا مقربا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أن يصبح خصمه اللدود.

وتتهم أنقرة أتباع جولن بالتسلل إلى المؤسسات التركية وبينها القضاء والجيش والشرطة والنظام التعليمي، لإقامة "دولة موازية".

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 أوقف حوالي 26 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة جولن التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، واحتجز من بينهم أكثر من تسعة آلاف شخص، بحسب القضاء التركي.

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