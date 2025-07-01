طهران: تصدينا لهجمات إلكترونية تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي

أكدت اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن طهران تصدت للعديد من الهجمات الإلكترونية المختلفة بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني أحمد راستينة ـ حسبما أفادت قناة (العالم) الإيرانية ـ إن قوة التكنولوجيا والقدرة التقنية والبنية التحتية لإيران أدت إلى تجاوز العديد من الهجمات الإلكترونية، مضيفا أن بلاده حققت معيارا جديدا في مكافحة الهجمات الإلكترونية والاختراق.



وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، قد أعلنت أن إسرائيل شنت هجوما إلكترونيا واسع النطاق على البنية التحتية الحيوية للبلاد خلال فترة الحرب، على إثر ذلك شددت السلطات الإيرانية القيود على الاتصال بخدمة الإنترنت، كإجراء أمني خوفا من نجاح إسرائيل في استغلال شبكات الاتصالات لتحقيق اختراقات عسكرية