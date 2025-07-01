باكستان: هجمات أمريكا وإسرائيل على إيران تعرض المنطقة لخطر "لا يمكن تصوره"

أدانت باكستان بشدة ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران"، وكذلك "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، ونشر عبر قناة القاهرة الإخبارية.

أعرب دار عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا للغاية، تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف الوزير الباكستاني أن "الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية قد قوضت بشكل خطير الأعراف الراسخة للسلوك بين الدول، وعرضت المنطقة بأسرها لحرب قد لا تُصدق عواقبها".

وأشاد دار بـ"النهج البناء والعملي" الذي أظهرته طهران، والذي ساعد على تجنب المزيد من تصعيد الصراع.

وجدد التأكيد على أن "جميع الأطراف المعنية يجب أن تشارك بشكل بناء وتحل جميع الخلافات والنزاعات العالقة سلميًا من خلال الحوار والدبلوماسية".

جاءت تصريحات دار في أعقاب تصعيد عسكري شهدته المنطقة مؤخرًا، ففي 13 يونيو، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وبعد أقل من يوم، شنت إيران هجومًا انتقاميًا.

وبعد تسعة أيام، دخلت الولايات المتحدة المعركة، ففي الساعات الأولى من صباح 22 يونيو، هاجمت القوات الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو، ونطنز، وأصفهان.

في مساء اليوم التالي، أطلقت طهران صواريخ باتجاه قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تعد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، ووفقًا للولايات المتحدة، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة جراء هذا الهجوم.

لاحقًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو.