ترامب: لا أتحدث مع طهران ودمرت منشآتهم النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين بإنه لايتحدث مع إيران ودمر منشآتهم النووية عكس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2015 الذي أعطى الإيرانيين مليارات الدولارات بالاتفاق النووي.

ولوح الرئيس الأمريكي ترامب بمنشور بوقت سابق على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بتوجيه ضربة أمريكية جديدة ضد إيران حالة قيامها بتخصيب اليورانيوم.

في إتجاه آخر أعلن البيت الأبيض مساء اليوم بإنه يوجد تواصل غير مباشر عبر مسؤولون أمريكيون للتواصل مع المسؤولين الإيرانيين بشكل مستمر من أجل عقد المفاوضات الأمريكية الإيرانية قريبا للتوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى قيام الرئيس الأمريكي برفع العقوبات الأمريكية عن طهران أثناء جولات المفاوضات الجديدة.

وفي ذات السياق قال مستشار المرشد الإيراني اللواء سيد يحيى وصفى بإن طهران يمكنها أن تُشكل الشرق الأوسط الجديد حالة التعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد وأعلن الرئيس الإيراني بزشكيان بوقت سابق بإن طهران سوف تقوم بالتعاون الكامل مع منطقة الخليج،وسبق ذلك تواصل بين رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي،ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من أجل التنسيق الدفاعي.