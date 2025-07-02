مستشفيات غزة تستقبل 142 شهيدا و 487 إصابة خلال 24 ساعة الماضية



أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 142 شهيدا (بينهم 3 شهيد انتشال)، و 487 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقرير لها؛ لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,012 شهيدا و 134,592 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ونوهت الي انه تم إضافة 223 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

فيما بلغ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (6,454 شهيد، 22,551 إصابة).

وذكرت ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 39 شهيدا، وأكثر من 210 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 640 شهيدا وأكثر من 4,488 إصابة).