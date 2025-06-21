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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55,908 شهداء

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت أكثر من 202 شهيد  و1,037 مصابا خلال 48 ساعة في استمرار لمجازر الاحتلال الوحشي.

وذكرت أن هناك 131,138 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وأكدت صحة غزة ارتفاع حصيلة شهداء "لقمة العيش" إلى 450 شهيدًا و3466 إصابة منذ 27 مايو الماضي جراء استمرار الاستهداف الإسرائيلي لهم.


وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن الـ202 شهيد، بينهم 4 شهداء انتشال.

يأتي ذلك فيما قام طيران الاحتلال بقصف شقة في منزل يعود لعائلة زيارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما تم نقل شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال قرب بئر 19 في مواصي خان يونس.

وبسبب حرب الإبادة أفادت الأنباء باستشهاد المبادر والفنان الكوميدي محمود خميس شراب وعدد من أفراد عائلته جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة بمواصي خانيونس.

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