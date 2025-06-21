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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن الإيراني يفكك عبوة ناسفة تتبع شبكة تجسس صهيونية

ما ضبطه الأمن الإيراني
ما ضبطه الأمن الإيراني
محمد على

أعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد سعيد منتظر المهدي، عن إحباط محاولة تفجير بعبوة إلكترونية نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني في إحدى مناطق غرب العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث أوضح أن العملية تمت بفضل يقظة المواطنين وتدخل سريع واحترافي من قبل فرق المتفجرات المتخصصة، حيث تم اكتشاف العبوة ونقلها على الفور إلى منطقة آمنة وخالية، وتم تفكيكها بنجاح دون وقوع أية أضرار.

وشكر العميد منتظرالمهدي المواطنين على تعاونهم الواعي والمسؤول، مشددًا على أن الأمن المستدام في البلاد هو ثمرة الوعي الشعبي وجهوزية قوات الأمن على مدار الساعة، مضيفًا أن أي تهديد أمني سيتم رصده والتعامل معه بسرعة وبحزم.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة في فيلق القدس في كيلان: اكتشاف شحنة قنابل محلية الصنع جاهزة للاستخدام في كيلان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة في فيلق القدس في كيلان: اكتشاف ومصادرة شحنة قنابل محلية الصنع، أعدها مرتزقة الكيان الصهيوني لتنفيذ عمليات تخريبية واسعة النطاق في المحافظة، من قبل جنود الإمام الزمان (عج) المجهولين، في إحدى مدن المحافظة، وتم إحباط عمليات تخريبية.

وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول هذا الخبر بعد إجراء تحقيقات إضافية لإعلام المجتمع، المتواجد دائمًا في موقع الحادث.

الأمن الإيراني عبوة ناسفة شبكة تجسس صهيونية شحنة قنابل قوى الأمن الداخلي الإيراني عبوة إلكترونية نصف رطل

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