متحدث الاحتلال: قتلنا قادة كبار بطهران.. والتايمز: الإسرائيليون يحثون أمريكا على ضرب إيران

بدأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مؤتمره الصحفي اليومي بالقول إنهم قتلوا قائد قوة فلسطين في فيلق القدس سعيد إيزادي القائد في الحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيزا

دي كان من مخططي هجوم 7 أكتوبر و كان المسؤول الأساسي الذي ربط بين إيران وحماس.. كما قتلنا قائد وحدة نقل الأسلحة بقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني بينما قتلنا أحد قادة منظومة المسيرات في الحرس الثوري الإيراني".

وأردف : "عمقنا ضرباتنا للمنشآت النووية الإيرانية في أصفها واستهدفنا أمس موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ بغرب إيران و حرمنا النظام الإيراني من القدرة على إعادة بناء قدراته في المستقبل فيما نخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا في تاريخ إسرائيل ونعمل بحرية في أجواء إيران لكن هناك الكثير من الأهداف الواجب إنجازها لتحقيق مهمة إزالة الخطر الإيراني".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:" هناك الكثير من المهام الواجب إنجازها لتحقيق هدف إزالة الخطر الإيراني وسنواصل عمليتنا حتى إزالة الخطر الإيراني بشكل كامل.. لقد تصدينا للكثير من المسيرات حيث أن أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها".



يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة التايمز البريطانية قول مسؤول غربي بأن الإسرائيليين يضغطون بقوة على الأمريكيين للانضمام إلى العملية العسكرية ضد إيران لعدم تمكنهم من مجابهة إيران كما كانت تظن.

ذكرت التايمز عن المسؤول الغربي: إسرائيل بدأت تكتشف أنها قد تكون حملت نفسها فوق طاقتها في الحرب مع إيران وبدأت تكتشف أنها بحاجة لتدخل واشنطن لتدمير منشآت نووية إيرانية مدفونة عميقا".