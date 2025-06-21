شاهد.. انفجار طائرة مسيرة إيرانية في بيت شان شمال إسرائيل.. وطوارئ ودوي صفارات الإنذار

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار مرات عدة في مناطق عدة، منها وادي عربة، بعد رصد تسلل مسيرات، فيما حدثت إصابة مباشرة لمبنى داخل مدينة بيسان بانفجار مسيرة، ولا يوجد بلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط مسيرة وانفجارها على هدف في مدينة بيسان، واشتعال النيران في مبنى من طابقين.

وقالت الصحيفة إن قوات الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط المسيرة.

فيما لحقت أضرار كبيرة بمبنى استهدفته مسيرة في بيسان.

فيما قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن 10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع، فيما طارد سلاح الجو المحتل مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت واستطاع إسقاطها.

خلال ذلك، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان بعد تسلل مسيرة، وكذلك رفع حالة التأهب في جنوب النقب بسبب تسلل مسيرة، علاوة على دوي صفارات الإنذار في إيلات بعد تسلل مسيرات إيرانية.