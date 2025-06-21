الصحة الإيرانية: 430 شهيدًا .. وبوتين: لا دليل على سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية

أفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتقاء ٤٣٠ شهيدًا وأكثر من ٣٥٠٠ جريح مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران في همجية كبيرة بينهم عدد من النساء والأطفال منذ بدء العدوان الجمعة قبل الماضية.



كما أفاد وزير الصحة الإيراني بأن الكيان الصهيوني استهدف 3 مستشفيات و6 سيارات إسعاف خلال عدوانه.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة نوفوستي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله أن روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بأنه لا دليل على وجود نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية.

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديهما أي دليل على أن إيران سعت للحصول على أسلحة نووية.

وقال بوتين: "أبلغنا إسرائيل مراراً وتكراراً أنه لا يوجد دليل على نوايا إيران المزعومة للحصول على أسلحة نووية".



قال موقع نور نيوز الإيراني بأنه قد ارتقى 15 ضابطا وجنديا من قوات الدفاع الجوي الإيراني في الساعات الماضية حيث قتلوا في المواجهة مع إسرائيل.

