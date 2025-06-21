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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 15 ضابطا وجنديا إيرانيًا.. وارتفاع قتلى الاحتلال الـ4

تل أبيب تعيش الدمار
تل أبيب تعيش الدمار
محمد على


 قال موقع “نور نيوز” الإيراني إنه قد ارتقى 15 ضابطا وجنديا من قوات الدفاع الجوي الإيراني في الساعات الماضية، حيث قتلوا في المواجهة مع إسرائيل.


علاوة على ذلك، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الحرس الثوري الإيراني بمقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد.

أمنيًا قال قائد شرطة بوشهر باعتقال 9 عملاء للنظام الصهيوني في المحافظة كانوا يحاولون زعزعة الأمن.

شكوى في جروسي
دبلوماسيًا، قال مندوب إيران بالأمم المتحدة أن إيران قدمت شكوى رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد جروسي لمواقفه من نشاطاتنا النووية.

على الجانب الآخر، قال الإعلام الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإيراني إلى 24 شخصا وإصابة 1150 آخرين.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي :"قتلنا سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني حيث كان  إيرادي هو أكبر مسئول في الحرس الثوري وكان على علاقة بحماس والجهاد الإسلامي في غزة وكان يمول ويسلح حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر وقد قتل الليلة الماضية في شقة في قم".
 

الإعلام الإسرائيلي عدد القتلى الهجوم الإيراني 15 ضابطا وجنديا الدفاع الجوي الإيراني الحرس الثوري الإيراني جروسي

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