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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهادات ضابط احتلال شارك في الإبادة: تل أبيب صارت ساحة حرب كغزة

صواريخ إيران على الإحتلال
صواريخ إيران على الإحتلال
محمد على

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي عن رؤيته للصواريخ الإيرانية وحجم الدمار الذي خلفته في الأراضي المحتلة معتبرا أنه مأساوي وخطير.

ذكر الضابط الصهيوني أن بعض المواقع التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية تشبه ساحة الحرب التي سبق وشارك في إبادة أهلها بها في غزة.

أردفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضابط الإسرائيلي: ما شاهدناه من دمار في شوارع تل أبيب جراء صواريخ إيران يبدو جنونيا وغير مسبوق على الإطلاق أنه أمر هائل.


وقالت الصحيفة وفقا للضابط الذي شارك بحرب غزة والإبادة : شعرت في رمات جان بعد تعرضها لصاروخ كأنني بخان يونس أو بيت حانون وما خلفه دمار الصواريخ كبير يجعلنا وكأننا في غزة.

سبق وأفادت وكالة مهر الإيرانية بحدوث اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران وذلك خلال تخطيط العملاء إلى ضرب إيران.

ذكرت وكالة مهر أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المكتظة بالسكان في طهران وتم إفشال مخططهم.


كما قالت وكالة أنباء فارس باعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.

واليوم تم القبض على ١٨ عميلا للموساد.

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن عدم انطلاق تحذيرات مبكرة قبيل الغارات الإيرانية.

من جانبها،  سبق وأشارت مصادر في البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية إلى أن العملية العسكرية ضد إيران مرشحة للاستمرار "لأسابيع وليس لأيام"، مع وجود دعم أمريكي ضمني في هذه المرحلة، دون استبعاد مشاركة أمريكية مستقبلية إذا دعت الحاجة.

وفي ذات الوقت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها حتى "شل قدرة إيران على تهديد أمنها"، في ظل استمرار طهران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

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