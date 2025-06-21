قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادات ضابط احتلال شارك في الإبادة: تل أبيب صارت ساحة حرب كغزة
قبل أداءها بلجان الثانوية العامة غداً |نماذج امتحانية لمراجعة مادة اللغة العربية
دعاء آخر أسبوع في السنة الهجرية.. 4 كلمات تبشرك بأجمل مما تتمنى
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول
نشرة المراة والمنوعات| كيف تحقق النجاح الباهر في الثانوية العامة.. حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي ضد الانتفاخ
ضربة موجعة لـ بايرن ميونيخ تعكر أجواء التأهل في كأس العالم للأندية
أخبار العالم | استمرار القصف المتبادل بين إيران وطهران.. وترامب: سد النهضة قلل من تدفق مياه النيل إلى مصر
ما هي علامات الحسد والعين في الرزق؟.. الإفتاء: اتقوه بـ3 سور
بداية من أول يوليو.. احسب قيمة الزيادة في مرتبك
أخبار التوك شو| بكرى: صواريخ إيران ضد عدو يستهدفنا ..الدليل: من خططوا لأحداث 25 يناير تلقوا تدريبات بالخارج .. تعليق عمرو أديب على خسارة الأهلي
ماراثون الثانوية العامة 2025 .. غدا امتحان اللغة العربية والتعليم تعلن مواصفاته
هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | استمرار القصف المتبادل بين إيران وطهران.. وترامب: سد النهضة قلل من تدفق مياه النيل إلى مصر

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة .. ونتنياهو يذكره التاريخ بالعار

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بارتكاب "فظائع ممنهجة" ضد المدنيين في قطاع غزة، في الوقت الذي حذر فيه من تداعيات خطيرة للهجمات المتواصلة على إيران، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد المتسارع في المنطقة.

ترامب يهاجم مديرة الاستخبارات الوطنية بسبب تقييماتها بشأن النووي الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد أخطأت في تصريحاتها التي أشارت فيها إلى عدم وجود أدلة تؤكد أن إيران تعمل على تصنيع سلاح نووي، في موقف يعكس استمرار الخلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن تقييم البرنامج النووي الإيراني.

باكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام لدوره في وقف التصعيد مع الهند

أعلنت حكومة باكستان رسميًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لما وصفته بـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال الأزمة الأخيرة مع الهند، والتي شهدت تصعيدًا عسكريًا خطيرًا كاد أن يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق بين الدولتين النوويتين في جنوب آسيا.

إسرائيل : الضربات على إيران أخّرت برنامجها النووي سنوات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الضربات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ضد أهداف إيرانية ساهمت بشكل كبير في تأخير المشروع النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات حققت "نتائج بالغة الأهمية" وفق تعبيره.

غارة إسرائيلية تستهدف الناقورة وتسفر عن قتيـل في جنوب لبنان

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت منطقة محيط ميناء الناقورة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد ضمن التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

لندن تحذر طهران: التدخل الأمريكي في الحرب مع إسرائيل مخطط بعناية

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن أي تدخل أمريكي محتمل في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل ليس مجرد تهديد بل هو "مخطط له بعناية"، داعيًا طهران إلى التعامل بجدية مع الرسائل الصادرة من واشنطن.

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه لن يحصل على جائزة نوبل للسلام، رغم ما وصفه بـ"جهوده الكبيرة" في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة حول العالم، مشيرًا إلى أن سد النهضة بني “بتمويل غبي” من الولايات المتحدة.

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن بدء موجة 18من عملية "الوعد الصادق-3"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن بدء الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد  الصادق-3" ضد إسرائيل.

واشنطن: مئات الأمريكيين غادروا إيران وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن مئات المواطنين الأمريكيين غادروا إيران خلال الأسبوع الماضي عبر طرق برية، منذ اندلاع المواجهات الجوية بين طهران وتل أبيب.


وزير الخارجية الإيراني: تصرفات إدارة ترامب خيانة للدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء أمس الجمعة، إن تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيانة للدبلوماسية.

بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده وقعت مع إيران عقودًا لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في منشأة بوشهر النووية الواقعة جنوب إيران، إلى جانب المفاعل الموجود حاليًا والذي يعمل بالفعل منذ سنوات.

الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد | فيديو

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب.

نيويورك تايمز: تأجيل ترامب للهجوم على إيران يضع إسرائيل في مأزق استراتيجي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل شنّ هجوم على إيران لمدة أسبوعين؛ من شأنه أن يُدخل إسرائيل في مأزق استراتيجي مع تزايد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ اندلاع المواجهة مع طهران.

إيران إسرائيل ترامب سد النهضة إثيوبيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

ارتفاع درجات الحرارة

صيف غير مسبوق .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

أجهزة السكر

بسبب عطل.. سحب ملايين أجهزة السكر في أمريكا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

بالصور

نشرة المراة والمنوعات| كيف تحقق النجاح الباهر في الثانوية العامة.. حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي ضد الانتفاخ

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار

سيارة شورلاين
سيارة شورلاين
سيارة شورلاين

مشروب الزنجبيل والنعناع.. سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد