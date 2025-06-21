أخبار العالم | استمرار القصف المتبادل بين إيران وطهران.. وترامب: سد النهضة قلل من تدفق مياه النيل إلى مصر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بارتكاب "فظائع ممنهجة" ضد المدنيين في قطاع غزة، في الوقت الذي حذر فيه من تداعيات خطيرة للهجمات المتواصلة على إيران، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد المتسارع في المنطقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد أخطأت في تصريحاتها التي أشارت فيها إلى عدم وجود أدلة تؤكد أن إيران تعمل على تصنيع سلاح نووي، في موقف يعكس استمرار الخلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن تقييم البرنامج النووي الإيراني.

أعلنت حكومة باكستان رسميًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لما وصفته بـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال الأزمة الأخيرة مع الهند، والتي شهدت تصعيدًا عسكريًا خطيرًا كاد أن يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق بين الدولتين النوويتين في جنوب آسيا.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الضربات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ضد أهداف إيرانية ساهمت بشكل كبير في تأخير المشروع النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات حققت "نتائج بالغة الأهمية" وفق تعبيره.

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت منطقة محيط ميناء الناقورة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد ضمن التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن أي تدخل أمريكي محتمل في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل ليس مجرد تهديد بل هو "مخطط له بعناية"، داعيًا طهران إلى التعامل بجدية مع الرسائل الصادرة من واشنطن.

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه لن يحصل على جائزة نوبل للسلام، رغم ما وصفه بـ"جهوده الكبيرة" في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة حول العالم، مشيرًا إلى أن سد النهضة بني “بتمويل غبي” من الولايات المتحدة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن بدء الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق-3" ضد إسرائيل.

كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن مئات المواطنين الأمريكيين غادروا إيران خلال الأسبوع الماضي عبر طرق برية، منذ اندلاع المواجهات الجوية بين طهران وتل أبيب.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء أمس الجمعة، إن تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيانة للدبلوماسية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده وقعت مع إيران عقودًا لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في منشأة بوشهر النووية الواقعة جنوب إيران، إلى جانب المفاعل الموجود حاليًا والذي يعمل بالفعل منذ سنوات.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، في تصعيد جديد ضمن المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل شنّ هجوم على إيران لمدة أسبوعين؛ من شأنه أن يُدخل إسرائيل في مأزق استراتيجي مع تزايد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ اندلاع المواجهة مع طهران.