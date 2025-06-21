باكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام لدوره في وقف التصعيد مع الهند

أعلنت حكومة باكستان رسميًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لما وصفته بـ"تدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته المحورية" خلال الأزمة الأخيرة مع الهند، والتي شهدت تصعيدًا عسكريًا خطيرًا كاد أن يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة النطاق بين الدولتين النوويتين في جنوب آسيا.

وأكدت الحكومة الباكستانية في بيان رسمي أن المجتمع الدولي كان شاهدًا على "عدوان هندي غير مبرر وغير قانوني"، اعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أن الاعتداء أسفر عن خسائر بشرية جسيمة، شملت مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضحت إسلام آباد أنها مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس من خلال إطلاق عملية عسكرية مضادة تحت اسم "بنيانوم مارسوس"، وُصفت بأنها "عملية مدروسة وحازمة ودقيقة"، جرى تنفيذها بعناية بهدف إعادة إرساء قوة الردع دون التسبب في أضرار للمدنيين.

الإشادة بدور ترامب في منع حرب إقليمية كبرى

وأشادت الحكومة الباكستانية بالدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي خلال تصاعد التوترات بين الجانبين، معتبرة أن تدخله أظهر "بُعد نظر استراتيجيًا وحنكة سياسية"، بعدما تحرك بشكل سريع للتواصل مع قيادتي إسلام آباد ونيودلهي. وأضاف البيان أن هذا التدخل أسهم بشكل مباشر في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى صراع شامل، من خلال إرساء وقف لإطلاق النار، في خطوة أنقذت المنطقة من تداعيات كارثية محتملة على حياة ملايين البشر في جنوب آسيا وخارجها.

ووصفت باكستان جهود ترامب بأنها تجسّد صفاته كـ"صانع سلام حقيقي"، مشيرة إلى التزامه بحل النزاعات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية، لا عبر القوة العسكرية.

قضية كشمير على رأس أولويات الاستقرار الإقليمي

في سياق متصل، أكد البيان أن الحكومة الباكستانية تثمّن بشدة ما وصفته بـ"العروض الصادقة" التي قدمها الرئيس ترامب للمساعدة في التوصل إلى حل دائم للنزاع المزمن حول إقليم جامو وكشمير، وهو النزاع الذي تعتبره إسلام آباد "جوهر حالة عدم الاستقرار الإقليمي" بين الهند وباكستان.

وأضاف البيان أن باكستان ترى أن تحقيق سلام دائم في جنوب آسيا يبقى مستحيلاً ما لم تُنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكشمير، والتي تدعو إلى تسوية عادلة لهذا الملف الشائك وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

واختتمت الحكومة الباكستانية بيانها بالتأكيد على أن الجهود التي قادها الرئيس الأمريكي خلال الأزمة الأخيرة تعكس استمرار ما وصفته بـ"إرثه في الدبلوماسية البراجماتية وبناء السلام الفعال"، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق استقرار إقليمي وعالمي أوسع، خاصة في ظل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك "المأساة الإنسانية الجارية في غزة والتصعيد المتفاقم بين إسرائيل وإيران".

وتعد هذه المبادرة الباكستانية بترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام خطوة رمزية في سياق الاعتراف الدولي بالوساطات الناجحة التي تحول دون اندلاع الحروب، لا سيما في المناطق التي تعاني نزاعات طويلة الأمد وحساسة مثل شبه القارة الهندية.