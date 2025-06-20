مندوب باكستان بالأمم المتحدة: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي ضد إيران

أدان مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، العدوان الإسرائيلي على إيران، واصفا إياه بـ غير المبرر.



باكستان تدين العدوان الإسرائيلي ضد إيران

أكد مندوب باكستان بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن الضربات الإسرائيلية انتهكت سيادة إيران.

وأشار السفير عاصم افتخار أحمد، إلى أن هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم بأسره.

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الآن، بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران، في الوقت الذي انطلق الاجتماع بين وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونظيرهم الإيراني في جنيف.

عقوبات أمريكية ضد إيران

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد إيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وعقوبات أخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانًا و5 أفراد و3 سفن، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الأيرانية الإسرائيلية التي اندلعت الجمعة الماضية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمنح أسبوعين للدبلوماسية، قبل اتخاذ قرار بشأن شنّ ضربة على إيران.

وبينما يجتمع مسؤولون أوروبيون وإيرانيون في جنيف، اليوم، صرّح وزير خارجية المملكة المتحدة بوجود "فرصة سانحة" لإنهاء أزمة الشرق الأوسط.

ورغم تشكيك المسؤولين الأمريكيين في جدوى المحادثات، أبقى مسؤول في البيت الأبيض الباب مفتوحًا أمام إحراز تقدّم.

قصف إيراني ضد إسرائيل

أطلقت إيران وابلًا جديدًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، اليوم، حيث سقط واحد على الأقل على مدينة حيفا الشمالية.

ويأتي هذا الهجوم الأخير، في الوقت الذي تبادلت فيه إيران وإسرائيل الضربات الجوية خلال الليل، دون أي مؤشرات على تهدئة الصراع المستمر منذ أسبوع.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استهداف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "لا ينبغي لأحد في إيران أن يتمتع بالحصانة"، وذلك بعد أن صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لا يمكن السماح لآية الله علي خامنئي "بالبقاء".