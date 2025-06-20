إعلام عبري: ارتفاع عدد الإصابات إلى 27 في الهجمة الإيرانية الأخيرة

أعلن الإعلام العبري، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجمة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل إلى 27 إصابة منها ثلاث في حالة حرجة.

و كانت إيران أطلقت هجومًا صاروخيًا واسعًا جديدًا على الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة “فارس” للأنباء.

وأفادت وكالة “فارس” للأنباء بأن طهران بدأت تنفيذ "هجوم صاروخي ضد الأراضي المحتلة"، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران، وأن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمال وجنوب البلاد، بالتزامن مع دوي انفجارات ضخمة سُمع في تل أبيب والقدس، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأُفيد بإطلاق أكثر من 30 صاروخًا من إيران، بعضها سقط في حيفا وبئر السبع، ووقعت انفجارات في مناطق غوش دان والقدس.

وفي تطور لاحق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط ستة صواريخ إضافية في مناطق متفرقة بأنحاء البلاد، وأكدت تسجيل 12 إصابة على الأقل، منها ثلاث في حالة حرجة.

وأوضح مستشفى رامبام في حيفا استقباله خمسة جرحى حالتهم بين متوسطة وخطيرة، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن وجود إصابات بعضها خطيرة في المدينة.

ومن جهتها، تحدثت هيئة الإطفاء عن أضرار واسعة في وسط إسرائيل جراء سقوط الصواريخ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى سقوط أحد الصواريخ بالقرب من مكاتب حكومية في مدينة حيفا، مما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات عاجلة بدخول المناطق المحمية في جميع أنحاء البلاد، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

ومن جهته، نشر المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “X” منشورا قال فيه: “العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني انطلاق الموجة السابعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، ما يشير إلى احتمالية استمرار الهجمات خلال الساعات القادمة. وأكد أن تلك الموجة الجديدة تضمنت قصفًا مركبًا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدًا.