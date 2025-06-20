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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم إيراني صاروخي جديد واسع يهز شمال وجنوب إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
مريم هاني

أطلقت إيران، اليوم الجمعة، هجومًا صاروخيًا واسعًا جديدًا على الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء فارس. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أُطلقت من داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض "التهديد".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمال وجنوب البلاد، بينما نقلت وسائل إعلام عبرية دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس.

وأشارت تقارير إلى إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من إيران، وسقوط بعضها في مدن حيفا وبئر السبع، وسط أنباء عن وقوع أضرار مادية كبيرة خاصة في حيفا، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأضافت مصادر إعلامية أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكاتب الحكومة الإسرائيلية في حيفا، فيما أصدرت السلطات تعليمات عاجلة بدخول المناطق المحمية في مختلف أنحاء البلاد، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ونشر المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “X” قال فيه: “العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن”.

الصواريخ المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي إيران الأراضي المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب القدس حيفا بئر السبع

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