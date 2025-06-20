جمعة الغضب والنصر .. مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

شهدت العاصمة الإيرانية طهران وسائر المدن، اليوم الجمعة، تنظيم مسيرات "جمعة الغضب والنصر" بمشاركة جماهيرية حاشدة، تعبيراً عن الرفض الشعبي للعدوان المتواصل من قبل قوات الإحتلال .



وأشارت وكالة تسنيم الدولية للأنباء إلي أن هذه المسيرات انطلقت بعد إقامة صلاة الجمعة، بشكل متزامن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طهران، وذلك بدعوة من "المجلس التنسيقي للإعلام الإسلامي".



وبحسب الوكالة ، فقد شهدت الفعاليات حضوراً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع، حيث أعرب المشاركون عن سخطهم الشديد إزاء الاعتداءات الصهيونية على البلاد.

كما أعلنوا دعمهم الكامل للقوات المسلحة، مؤكدين على الثبات في وجه العدوان.

وتأتي هذه المسيرات الشعبية الحاشدة بعد مرور أسبوع على الهجوم الذي شنه الإحتلال الصهيوني ضد إيران، والذي تكرر خلال الأيام الماضية مستهدفاً مناطق مختلفة داخل البلاد.