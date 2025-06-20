ماكرون لـ إيران: لا شيء يبرر توجيه ضربات للبنية التحتية والمدنيين

اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي ضرورة توقف الهجمات على قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية في الصراع الإيراني الإسرائيلي ، مشددا على ضرورة أن تُظهر إيران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات.



وبعث الرئيس الفرنسي “ ماكرون ” برسالة الي طهران قائلا : لا شيء يبرر توجيه ضربات للبنية التحتية النووية المدنية والسكان المدنيين.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية له قائلا: المحادثات مع طهران يجب أن تتناول إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين.



وتابع الؤئيس الفرنسي “ماكرون ”: المفاوضات يجب أن تتضمن مسألة تمويل إيران لحلفائها في الشرق الأوسط.



وأنهي ماكرون تصريحاته قائلا : يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على مواصلة أنشطتها في إيران.