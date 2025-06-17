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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماكرون: سندعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

ماكرون
ماكرون
علي مكي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تتوصل إليه الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال: "إذا كان بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه أمر جيد جيدا"، وذلك عقب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر الاجتماع مبكرا بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون إن ترامب قدم عرضا بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وتابع: "هناك بالفعل عرض للقاء والتواصل. تم تقديم عرض خصيصا للتوصل إلى وقف إطلاق نار ثم بدء مناقشات أوسع نطاقا".

وأضاف: "علينا أن نرى الآن ما إذا كان الطرفان سيوافقان على هذا العرض".

وأتت تعليقات ماكرون بعد منشور غامض لترامب على منصة "تروث سوشال"، دعا فيه سكان طهران إلى إخلاء العاصمة الإيرانية فورا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن منشور الرئيس الأميركي الذي دعا فيه الإيرانيين إلى "إخلاء طهران فورا"، يعكس "الضرورة الملحة لإيران للمشاركة في مفاوضات"، في ظل استمرار تصعيدها مع إسرائيل.

ماكرون ايران اسرائيل

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