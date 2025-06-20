بلومبرج: إيران اخترقت كاميرات أمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية

ذكرت بلومبرج، أنّ إيران اخترقت كاميرات أمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكر مسؤول إسرائيلي لبلومبرج، أنّ إيران تستهدف بشكل متزايد الكاميرات الأمنية المتصلة بالإنترنت.وفي سياق آخر: اكدت الحكومة الإيرانية انه سيتم تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية "لأسباب أمنية ، مشيرة الي انها تعرضت لهجمات إلكترونية تسببت بخلل في عمل المصارف.

وقالت الحكومة في طهران بحسب وسائل إعلام ايرانية أن فرض القيود على الإنترنت جاء كإجراء أمني لحماية المواطنين والبلاد.

واضافت الحكومة الإيرانية: سنلجأ إلى الإنترنت الوطني ونقيد الوصول إلى الإنترنت العالمي.