معدات وعتاد عسكري.. 14 طائرة شحن من أمريكا وألمانيا تصل إسرائيل

وصلت إلي دولة الإحتلال 14 طائرة شحن عسكرية من أمريكا وألمانيا محملة بمعدات وعتاد عسكري بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية .

وأشارت الوزارة الإسرائيلية في بيان لها الي أن الطائرات محملة بمعدات وإمدادات لدعم الجيش في ظل الحرب الدائرة مع ايران.

وبيًنت الوزارة أن هذه الطائرات جزء من جسرين جوي وبحري منذ بدء الهجوم على إيران في 13 يونيو الجاري ، لافتة الي أن الشحنة تهدف إلى تعزيز "الاستعداد العملياتي" للقوات الإسرائيلية.

وتمثل هذه الدفعة إضافة إلى أكثر من 800 طائرة شحن وصلت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.