تذكر مصير صدام حسين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد خامنئي

أذاعت فضائية “يورونيوز عربية”، لقطات يظهر من خلالها، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشكل واضح وصريح خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين، داعيًا سكان طهران للإجلاء فورًا لحمايتهم من التصعيد.



في تصريح حاد، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المرشد الأعلى علي خامنئي من الاستمرار في استهداف إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصيره قد يكون مشابهًا لمصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال كاتس: "أحذّر الطاغية الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين. عليه أن يتذكر جيدًا مصير الطاغية في الدولة المجاورة لإيران، والذي اختار ذات الطريق ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى الإطاحة بصدام حسين خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل استهداف أهداف تابعة لنظام وقوات النظام في طهران، مشيرًا إلى الضربات التي نفذتها في الأيام الماضية ضد التلفزيون الرسمي الإيراني المسؤول حسب رأيه عن التحريض والدعاية.