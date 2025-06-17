جيش الاحتلال: رصد أقل من 10 صواريخ إيرانية في الدفعة الحالية

أعلن جيش الاحتلال عن رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية من الصواريخ الإيرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن جميع وزراء خارجية التكتل متفقون على أن "إيران لا يجب أن تحصل على قنبلة نووية تحت أي ظرف"، مشيرة إلى أن هذا الموقف يمثل أولوية أمنية واستراتيجية لأوروبا.



أوضحت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحفي أن "الوضع في الشرق الأوسط بالغ الخطورة"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ووقف أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد"، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.