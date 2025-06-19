جسر جوى| 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت إسرائيل

أفادت الدفاع الإسرائيلية باستمرار الجسر الجوي بين تل أبيب وواشنطن ووصول طائرات شحن عسكرية أميركية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت من أميركا.

المفاعل النووي الإيراني IR-40

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من مدينة أراك تعرض اليوم، الخميس، لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الهجوم استهدف تحديدا منشأة الماء الثقيل في أراك، وهي منشأة حيوية ضمن البرنامج النووي الإيراني.

ويقع مفاعل "أراك" للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.