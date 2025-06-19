قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
مرور 70 دقيقة | بالميراس يحافظ علي تقدمه بهدفين نظيفين أمام الأهلي
طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين من التليفون
شركات الطيران الأمريكية تعلق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
الإعلاميين تستدعي خيري رمضان للتحقيق بناءً على توصية من مرصدها
صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. اعرف هتبقى يوم إيه
لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء
إخلاء سبيل المذيع الفرفوش بكفالة 20 ألف جنيه
البيت الأبيض: لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي
الدفاع الجوي الإسرائيلي.. أسطورة صنعتها دولة الاحتلال وكشفت عورتها إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جسر جوى| 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت إسرائيل

طائرة حربية
طائرة حربية
أسامة علي

أفادت الدفاع الإسرائيلية باستمرار الجسر الجوي بين تل أبيب وواشنطن ووصول طائرات شحن عسكرية أميركية.

 جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية وصلت من أميركا.

المفاعل النووي الإيراني IR-40

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من مدينة أراك تعرض اليوم، الخميس، لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الهجوم استهدف تحديدا منشأة الماء الثقيل في أراك، وهي منشأة حيوية ضمن البرنامج النووي الإيراني.

ويقع مفاعل "أراك" للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.

إسرائيل إيران امريكا اخبار التوك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

الايجار القديم

تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية

ترشيحاتنا

مايا دياب

بعد وردة الجزائرية.. مايا دياب تعيد غناء "حرمت أحبك"

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

وزير الثقافة

هنو وعطية يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة بنها

بالصور

يحمى من السرطان والالتهابات .. اكتشف فوائد البرقوق

البرقوق
البرقوق
البرقوق

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

تحذير.. 5 عادات سيئة تضر بصحة المفاصل

المفاصل
المفاصل
المفاصل

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

فيديو

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد