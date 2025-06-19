إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في شمال طهران

أفاد إعلام إيراني، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في شمال طهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، نقلت قناة سي بي إس الأمريكية عن مصادرها انه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران ، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

وقالت المصادر: تفكير ترامب هو أن تعطيل فوردو ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة النووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا وترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي.



وأضافت المصادر: ترامب مستعد لإشراك الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريا لتدمير موقع فوردو.

