قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي تلقن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين درسا لن ينساه
استمرار التحقيقات مع المذيع الفرفوش بعد ضبطه في المنوفية .. تفاصيل
شوط أول شهد سيطرة حمراء.. تعادل سلبي بين الأهلي وبالميراس
قطع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق في دمياط
نتنياهو : تغيير النظام الإيراني أو سقوطه مسألة تخص شعبهم
وداعا عمليات القلب المفتوح .. قصة أول زراعة بدون شق الصدر والعظام
معرض باريس.. مصر للطيران تدرس عروضا مع شركات تأجير الطائرات وأخرى لأجهزة المحاكاة
قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل
الجماهير مبسوطة منه أوي | ماذا فعل إمام عاشور بمباراة الأهلي وبالميراس
نتنياهو: تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة
الاستخبارات الإسرائيلية: قتلنا 30 قائدا إيرانيا ورئيس الأركان
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الألعاب النارية في عين شمس.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: ترامب يدرس أن توافق إيران على تعطيل موقع فوردو النووي بنفسها

ترامب
ترامب
محمود نوفل

نقلت قناة سي بي إس الأمريكية عن مصادرها انه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووي الأكثر تأمينا في إيران ، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.

وقالت المصادر: تفكير ترامب هو أن تعطيل فوردو ضروري بسبب خطر إنتاج الأسلحة النووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا وترامب أرجأ اتخاذ قرار الضربة تحسبا لموافقة طهران على التخلي عن برنامجها النووي. 
 

وأضافت المصادر: ترامب مستعد لإشراك الولايات المتحدة إذا كان ذلك ضروريا لتدمير موقع فوردو. 

وختمت المصادر بالقول : أحد الخيارات التي درسها ترامب هو أن تتمكن إيران من تعطيل فوردو بنفسها.

ترامب موقع فوردو النووي تدمير فوردو الأسلحة النووية البرنامج النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام

ترحيل إجازة 30 يونيو 2025 بقرار رسمي.. تفاصيل

محافظ بني سويف

لم ينجح أحد| رسوب جماعي لمدرسة في بني سويف.. وتحرك فوري من المحافظ

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزير التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة 2025

عمرو أديب

اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

ترامب

مصادر: ترامب يدرس أن توافق إيران على تعطيل موقع فوردو النووي بنفسها

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي ينقل قواته وطائراته في قطر والبحرين تحسبا لهجمات إيرانية

ارشيفي

إيران : حال تدخل طرف ثالث في العدوان سيتم التعامل معه فوراً

بالصور

4 أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب لك التسمم الغذائي.. احذرها

أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي
أطعمة لا تتناولها في المطاعم تسبب التسمم الغذائي

بعد الثلاثين.. 4 مكسرات وفواكه مجففة تدعم صحة المرأة وتعزز نضارتها

مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين
مكسرات وفواكه تدعم صحة المرأة وتعزز صحة امرأة بعد الثلاثين

«بودرة سحرية من الطبيعة».. مطحون السدر يعزّز جمال الشعر ويُنقّي البشرة| اعرفي الطريقة

فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة
فوائد مطحون السدر للشعر والبشرة

ليست مفضلة على معدة فارغة.. لا تبدأ يومك بهذه الأطعمة

أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة
أطعمة "صحية" تجنبي تناولها على معدة فارغة

فيديو

مسلم

بعد أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.. مسلم يطرح أحدث أغانيه "غلط"

فوائد البرقوق الصحية

فاكهة صغيرة بمفعول كبير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد