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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما
قسم التوك شو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يمدد المهلة النهائية المحددة في 19 يونيو المقبل لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" لبيع أصولها في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ.

وأوضح ترامب في مقابلة حديثة مع شبكة NBC، اليوم الاحد، أن التطبيق، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، يحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين الشباب، وأنه يفضل التوصل إلى حل يضمن استمراره تحت ملكية أمريكية، وفقا لما نقلته رويترز.

ويأتي هذا القرار في ظل توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعارض بكين بيع "تيك توك" بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.

وقد أثار هذا الموقف تساؤلات قانونية حول صلاحيات الرئيس في تمديد المهلة، خاصة بعد أن أقر الكونغرس قانونًا يلزم "بايت دانس" ببيع أصولها أو مواجهة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

غضب واسع في أمريكا 

غضب واسع في أمريكا بعد صورة ترامب بزي الباباغضب واسع في أمريكا بعد صورة ترامب بزي البابا.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أنه لا يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مشددًا على احترامه للتعديل الثاني والعشرين من الدستور الأمريكي الذي يمنع تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين. وقال: “هذا ليس شيئًا أسعى إليه. أريد أن أتمتع بأربع سنوات رائعة وأسلم القيادة لشخص جمهوري عظيم”، حسبما نقله موقع اكسيوس.

ومع ذلك، أثارت تصريحات ترامب جدلاً واسعًا عندما سُئل عما إذا كان ملزمًا بالدستور الأمريكي، فأجاب: "لا أعرف". هذا الرد أثار انتقادات من قبل المراقبين، الذين رأوا فيه تشكيكًا في التزام الرئيس بالقانون الأساسي للبلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يواجه ترامب تحديات داخلية وخارجية، ويستعد الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات المقبلة. وقد أشار ترامب إلى نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كخلفاء محتملين له، مؤكدًا ثقته في قدرة الحزب على الاستمرار في قيادة البلاد، وفقا لـ نيويورك بوست.

ترامب تيك توك تطبيق تيك توك بايت دانس الولايات المتحدة دونالد ترامب

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