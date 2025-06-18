قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حل لغز الجواسيس| ثان أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل تدير اقتصاد إيران
رغم الغضب من حرب غزة.. أوروبا تدعم إسرائيل ضد إيران
سمير فرج: الغرب يصف النووي الباكستاني بـ القنبلة الإسلامية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم الوداد بثنائية في مونديال للأندية
سمير فرج: صاروخ "فتاح" أحدث رعبًا في إسرائيل
خالد الجندي: مقولة إن شاء الله عبادة ومعنى عميق يدل على اليقين والتوكل
الثوري الإيراني: اعتقال 9 جاسوسات إسرائيليات عند الحدود بمنطقة قصر شيرين
نائب وزير خارجية إيران: سنرد إذا انضمت أمريكا إلى حرب إسرائيل ضدنا
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة
ليفربول في ورطة.. غياب مرتقب لصلاح بسبب المنتخب .. تفاصيل
خطيب بالأوقاف عن انتشار الترندات: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
نقلة نوعية نحو تجديد الخطاب الديني.. الأوقاف تطلق أكبر منصة دينية رقمية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

90 يوما إضافية.. تمديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيمدد حظر تطبيق “تيك توك” المرتقب لمدة 90 يوما إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها ترامب مثل هذا التمديد منذ توليه منصبه في يناير، وفقا لـ Axios.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الثانية التي منحها ترامب لتطبيق “تيك توك” في 19 يونيو، دون وجود أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق مع الصين يتيح بيع عمليات منصة الفيديو في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية.

تمديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

ورغم أن تيك توك محظور رسميا في الولايات المتحدة منذ 19 يناير بعد إقرار قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب، فإن التمديدات التي أصدرها ترامب تمنع وزارة العدل الأمريكية من تطبيق الحظر وتبقي التطبيق نشطا ومتاحا.

ينص القانون على ضرورة بيع تيك توك لشركة غير صينية لتجنب إغلاقه في الولايات المتحدة، إلا أن الشركة لم تتم عملية البيع خلال الفترة الانتقالية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. 

وبعد يوم واحد من بدء سريان الحظر، منح ترامب أول تمديد، ومنذ ذلك الحين يسعى لإبرام اتفاق مع الصين.

لكن تنفيذ أي صفقة يتطلب موافقة الحكومة الصينية، وهو ما لم يحدث بعد، وسط تصاعد التوترات التجارية نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والتي دفعت الصين إلى رفض التعاون، بحسب تقارير.

في الوقت الحالي، لا يزال تيك توك متاحا للتنزيل والاستخدام في الولايات المتحدة طالما أن التمديدات سارية المفعول.

وخلال شهر أبريل الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين تواصلت معه للتفاوض منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات منها.

وأضاف ترامب أنه سيؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يتم حل الخلاف التجاري مع الصين. 

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد لا ترتفع، بل قد تنخفض.

تيك توك ترامب حظر تيك توك تطبيق الحظر الولايات المتحدة بيع تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة

عمل قلبان فى إسرائيل.. اعرف قصة صاروخ أبو طارق الجديد

صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق
صاروخ أبو طارق

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

فيديو

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد