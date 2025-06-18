90 يوما إضافية.. تمديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيمدد حظر تطبيق “تيك توك” المرتقب لمدة 90 يوما إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها ترامب مثل هذا التمديد منذ توليه منصبه في يناير، وفقا لـ Axios.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الثانية التي منحها ترامب لتطبيق “تيك توك” في 19 يونيو، دون وجود أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق مع الصين يتيح بيع عمليات منصة الفيديو في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية.

تمديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

ورغم أن تيك توك محظور رسميا في الولايات المتحدة منذ 19 يناير بعد إقرار قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب، فإن التمديدات التي أصدرها ترامب تمنع وزارة العدل الأمريكية من تطبيق الحظر وتبقي التطبيق نشطا ومتاحا.

ينص القانون على ضرورة بيع تيك توك لشركة غير صينية لتجنب إغلاقه في الولايات المتحدة، إلا أن الشركة لم تتم عملية البيع خلال الفترة الانتقالية قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وبعد يوم واحد من بدء سريان الحظر، منح ترامب أول تمديد، ومنذ ذلك الحين يسعى لإبرام اتفاق مع الصين.

لكن تنفيذ أي صفقة يتطلب موافقة الحكومة الصينية، وهو ما لم يحدث بعد، وسط تصاعد التوترات التجارية نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، والتي دفعت الصين إلى رفض التعاون، بحسب تقارير.

في الوقت الحالي، لا يزال تيك توك متاحا للتنزيل والاستخدام في الولايات المتحدة طالما أن التمديدات سارية المفعول.

وخلال شهر أبريل الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين تواصلت معه للتفاوض منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات منها.

وأضاف ترامب أنه سيؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يتم حل الخلاف التجاري مع الصين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد لا ترتفع، بل قد تنخفض.