أخبار التكنولوجيا| هل تجسست إسرائيل على إيران عبر واتساب؟.. تمديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة واتساب أنها ستبدأ بعرض إعلانات موجهة داخل تطبيقها، وتحديدا ضمن تبويب "التحديثات" Updates، الذي أطلقته قبل عام ويزوره يوميا أكثر من 1.5 مليار مستخدم حول العالم.



90 يوما إضافية.. تمديد حظر تيك توك في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيمدد حظر تطبيق “تيك توك” المرتقب لمدة 90 يوما إضافية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها ترامب مثل هذا التمديد منذ توليه منصبه في يناير، وفقا لـ Axios.

تستعد شركة فيفو Vivo، للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد X Fold 5 في 25 يونيو بالصين، وسط وعود بتقديم قفزة نوعية في أداء البطارية وتجربة تعدد المهام.



بأسلوب البودكاست.. جوجل تختبر ميزة لتحويل نتائج البحث إلى ملخصات صوتية

بدأت شركة جوجل باختبار ميزة تجريبية جديدة تحمل اسم "Audio Overviews"، تهدف إلى تحويل استفسارات البحث المعقدة إلى محادثات صوتية قصيرة تولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، بأسلوب يشبه البودكاست المصغر.

أمرت السلطات الإيرانية مواطنينها، اليوم، بضروروة حذف تطبيق المراسلة الشهير واتساب من هواتفهم الذكية، متهمة إياه دون تقديم أي أدلة بجمع بيانات المستخدمين وإرسالها إلى إسرائيل.

رفعت منصة إكس (تويتر سابقا) دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، اعتراضا على قانون جديد يلزم شركات التواصل الاجتماعي بالكشف عن سياساتها في مراقبة خطاب الكراهية والتطرف والمحتوى الجدلي.

أثار إعلان شركة ترامب عن أول هاتف ذكي يحمل اسمها “T1”، جدلا واسعا بعد أن شكك خبراء في مزاعم الشركة بشأن تصنيع الجهاز داخل الولايات المتحدة.

أعلنت منصة ريديت Reddit، عن طرح أداتين جديدتين تعملان بالذكاء الاصطناعي، تستندان إلى تحليل المشاركات والتعليقات والمحادثات داخل المنصة، بهدف مساعدة الشركات على الاستفادة من محتوى المجتمع في تحسين استراتيجياتها التسويقية.

تستعد شركة شاومي لإطلاق الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي Mix Flip 2، والذي قد يعلن عنه في الصين خلال الأيام القليلة المقبلة.