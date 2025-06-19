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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Mix Flip 2.. قاتل هواتف سامسونج من شاومي يغزو الأسواق قريبا

Mix Flip 2
Mix Flip 2
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة شاومي لإطلاق الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي Mix Flip 2، والذي قد يعلن عنه في الصين خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ذكر رئيس شركة شاومي، لو وي بينج، على منصة Weibo، أنه أجرى مؤخرا نقاشا مع مستخدمي النسخة الأولى من Mix Flip، بهدف تقييم تجربتهم ومعرفة ما يمكن تحسينه، وهو ما يفسر كـ مؤشر قوي على أن الإصدار الجديد بات قريبا جدا.

إطلاق قريبا مع هاتف K80 Ultra وتابلت مخصص للألعاب


وفقا لتقارير من مصادر موثوقة مثل Digital Chat Station وSmart Pikachu، يتوقع أن يتم الكشف عن Mix Flip 2 قبل نهاية يونيو، إلى جانب هاتف Redmi K80 Ultra وجهاز لوحي جديد موجه لعشاق الألعاب.

كما تم رصد الهاتف مؤخرا على موقع شهادة 3C في الصين، وهي خطوة عادة ما تسبق الإطلاق الرسمي بفترة قصيرة.

أبرز المواصفات المتوقعة لـ Mix Flip 2

زودت شاومي هاتف Mix Flip 2، شاشة داخلية من نوع OLED LTPO يبلغ قياسها 6.85 بوصة، وبدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 أو "Elite" من كوالكوم، وسيحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير مع شحن سلكي 67 وات ولاسلكي 50 وات.

سيتميز هاتف Mix Flip 2 بتصميم أرق وأخف وزنا من الجيل الأول الذي كان بسماكة 7.6 ملم ووزن 192 جراما، وبالنسبة للكاميرات، فقد زودته شاومي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مزايا إضافية من بينها مقاومة الماء IPX8، حساس بصمة جانبي، دعم الاتصال قريب المدي NFC، ومستشعر IR Blaster.


يتزامن إطلاق Mix Flip 2 مع اقتراب موعد إصدار هاتف Galaxy Z Flip 7 من سامسونج، والمتوقع في يوليو، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد من سامسونج سيحمل شاشة داخلية بحجم مماثل 6.85 بوصة، مع غطاء شاشة خارجي بحجم 4 بوصات.

لكن الفرق قد يكمن في المعالج، إذ يرجح أن تستخدم سامسونج معالج Exynos 2500، في حين تعتمد شاومي على أحدث شرائح كوالكوم، مما يضع الهاتفين في منافسة مباشرة على صعيد الأداء، خصوصا في الأسواق المشتركة.

ورغم أن سامسونج تعمل على تحسين عمر البطارية وتقليل وضوح الطية في الشاشة القابلة للطي، إلا أن تحديثات الكاميرا تبدو طفيفة مقارنة بالإصدار السابق، مما يمنح Mix Flip 2 فرصة لتقديم عرض أقوى.

جدير بالذكر أن شاومي أطلقت الجيل الأول من هاتف Mix Flip في الصين العام الماضي، ولا توجد معلومات مؤكدة بعد حول إطلاق Mix Flip 2 عالميا، لكن تسريبات ترجح أن يتم ذلك في يوليو، ليكون الهاتف القابل للطي الوحيد من شاومي لعام 2025.

شاومي Mix Flip 2 هاتف Redmi K80 Ultra

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