زيارة غامضة.. مدير شاومي يتفقد أحدث هواتف هواوي

جذبت سلسلة هواوي Pura 80 اهتمام المستهلكين، لكنها أيضا أصبحت محط أنظار منافسيها، مثل شركة شاومي، فقد أظهرت معلومات جديدة أن أحد كبار المسؤولين في شاومي قام مؤخرا بزيارة متجر هواتف هواوي لمعاينة الأجهزة الذكية الحديثة التي تم إطلاقها مؤخرا.

زيارة تثير فضول الصناعة

بحسب ما أفاد به أحد المسربين عبر “ويبو”، التقى مدير عام علامة ريدمي ومدير التسويق في شركة شاومي بالصين، وانج تنج، بالمسرب في لقاء مشترك، حيث بدأ الاثنان جولتهما في زيارة متاجر Xiaomi Home واحدة تلو الأخرى.

لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما دخلا متجر هواوي وتفقدا هواتف Pura 80 الجديدة، حيث التقطت صور تظهر "وانج تنج" وهو يتفاعل بشكل إيجابي مع موظفي المتجر أثناء معاينته للهاتف في منطقة العرض.

ووفقا للمسرب، يبدو أن "وانج تنج" كان حريصا على الاطلاع على أحدث ابتكارات هواوي في مجال الهواتف الذكية.

وعبر منشور على موقع ويبو الصيني، أشار المسرب إلى أن "وانج تنج" جاء إلى متجر هواوي أثناء زيارته لمدينة لويانج، حيث قام بتفقد الأجهزة الجديدة وأعرب عن اهتمامه بالمنافسة الشديدة في السوق.

وقال المسرب: “لكنني أخذت السيد وانج ليرى هواوي Pura 80 المجاور، بالإضافة إلى صنع منتجات جيدة لأنفسنا، من الضروري دائما مراقبة المنافسين".

مدير التسويق في شركة شاومي بالصين، وانج تنج

ما الذي يميز سلسلة هواوي Pura 80؟

تعتبر سلسلة هواوي Pura 80 من أكثر الهواتف المميزة حاليا في السوق، خاصة بفضل التقنيات الثورية في كاميراتها. فقد قدمت هواوي نقلة نوعية في عالم الكاميرات عن طريق تقديم عدسة تليفوتوغرافية قابلة للتبديل في Pura 80 Ultra، وهو ابتكار جديد في فئة الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هواتف Pura 80 نظام التشغيل HarmonyOS 5.1، الذي يأتي مع ميزات جديدة تتعلق بالثيمات والأمان، ما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام، ومن المتوقع أن تبدأ هواوي في طرح هذا التحديث لبقية الأجهزة اعتبارا من الشهر المقبل.

تكشف زيارة "وانج تنج" إلى متجر هواوي عن اهتمام شديد بالمنافسة في سوق الهواتف الذكية بين شاومي و هواوي، فقد أصبحت هواوي بلا شك منافصا قويا في سوق الهواتف الذكية المتميزة، وهذا الاهتمام من شاومي يعد مؤشرا على أنها لا تأخذ منافستها باستخفاف.