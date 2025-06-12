هواوي تطلق سمارت ووتش بقدرات صحية متقدمة وذكاء اصطناعي متكامل

أطلقت شركة هواوي رسميا ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch 5 في السوق الصينية، بالتزامن مع الكشف عن هواتف Pura 80 Pro وPura 80 Ultra، تأتي النسخة الصينية مع مجموعة من الميزات الصحية والذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتوفر ساعة هواوي الجديدة بإصدارين من حيث الحجم: الأول بقياس 42 ملم ويأتي بأربعة ألوان أنيقة هي الذهبي، المشمشي، الأبيض، والأسود، بينما الإصدار الأكبر بقياس 46 ملم يتوفر بألوان مثل الفضي، البنفسجي، البني، والأسود.

يأتي الإصداران مختلفان في الوزن والحجم، مع اختلاف في المواد المستخدمة في التصنيع، حيث تعتمد النسخة الصغيرة على الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما تستخدم النسخة الأكبر هيكلا من التيتانيوم بجودة مخصصة للطيران وزجاج ياقوتي مقاوم للخدش.

من حيث الشاشة، تعتمد النسختان على شاشة AMOLED بتقنية LTPO 2.0 وبدقة 466×466 بكسل، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في ضوء الشمس المباشر.

تشمل الفروقات التقنية وجود شاشة أكبر في الإصدار الـ 46 ملم، تبلغ 1.5 بوصة مقارنة بـ 1.38 بوصة في الإصدار الأصغر.

تعمل الساعة بنظام هواوي HarmonyOS 5.1، وتعد أول ساعة ذكية من هواوي تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Pangu وDeepSeek، وهو ما ينعكس في تفاعل أكثر ذكاء مع المساعد الصوتي Celia، الذي أصبح قادرا على التعامل مع أكثر من 100 نشاط رياضي و15 تطبيقا صحيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات يومية مثل الأخبار وحالة الطقس.

ساعة هواوي Huawei Watch 5

تعد الميزة الصحية الأبرز هي X-Tap، وهي نافذة جانبية صغيرة مدمجة في الساعة تضم مستشعرات ECG وPPG ومستشعرات ضغط تفاعلية، ما يتيح مراقبة دقيقة لصحة القلب والضغط ومستوى النشاط.

كما تدعم الساعة التحكم بالإيماءات، حيث يمكن تنفيذ أوامر مثل الرد على المكالمات أو تشغيل الموسيقى أو التقاط الصور عبر حركات بسيطة باليد، مثل تمرير الإبهام على السبابة أو النقر مرتين بالأصابع.

تدعم Huawei Watch 5 مجموعة واسعة من الميزات الذكية مثل مفاتيح السيارات الرقمية، التحكم بأجهزة المنزل الذكية، دعم eSIM للمكالمات والبث المباشر للموسيقى، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع الجديد Sunflower الذي يوفر دقة أعلى في التتبع.

بالنسبة لعمر البطارية، فإن الإصدار الصغير يدوم حتى 3 أيام في الوضع العادي، بينما يستمر الإصدار الأكبر حتى 4.5 أيام، ويمكن تمديد هذا العمر إلى 7 أيام و11 يوما على التوالي عند تفعيل وضع توفير الطاقة.

تتوافر ساعة هواوي Huawei Watch 5 من 2699 يوان للإصدار 42 ملم و2799 يوان للإصدار 46 ملم، مع توفر نسخ أعلى بسعر إضافي، وقد بدأت المبيعات رسميا في الصين.