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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق تحديثا عاجلا يصلح أخطاءً خطيرة تهدد هواتف شهيرة.. ما القصة؟

نظام HyperOS
نظام HyperOS
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي رسميًا عن قيامها بإصلاح لتسعة أخطاء تعد حرجة في نظام HyperOS، وذلك بعد رصدها مؤخرًا على مجموعة من أجهزتها المتوسطة والرائدة، مثل هواتف Redmi Note 13 Pro+ 5G، POCO F7 Ultra، وXiaomi 11T Pro.

ووفقًا لتقرير تم نشره عبر موقع “gizmochina”، فقد شملت هذه المشكلات عددًا من الأعطال. 

في السياق نفسه، أثّرت هذه المشكلات على استقرار النظام وأداء البطارية وتطبيقات الكاميرا وتجربة الاستخدام، ما دفع الشركة للتدخل السريع بهدف تعزيز موثوقية نظامها الجديد.

أبرز الأعطال التي تم حلّها أو يتم العمل على حلها:

إعادة تشغيل عشوائية:

هاتف Xiaomi 12
هاتف Xiaomi 12 Pro


استهلاك مفرط للبطارية:
POCO F7 Ultra
Xiaomi 14T Pro

إعادة التشغيل عند القيام بفتح تطبيق الكاميرا:

Xiaomi 12 Pro

تعطل التطبيقات فحأة :

Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro+ 5G

سلوكيات غريبة عند استخدام تطبيق إنستجرام:

Redmi K50i

ارتفاع حرارة الجهاز :

Xiaomi 14T Pro

أخطاء في تطبيق “Gallery”:

Xiaomi 15

غلق الجهاز بشكل مفاجئ:

Xiaomi 11T Pro
 

وقد أكدت شاومي أن بعضها قد تم إصلاحه بالفعل في التحديثات الأخيرة، بينما سيتم معالجة باقي المشاكل في التحديثات القادمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.


الهواتف الأكثر تأثرًا بالأعطال 

Xiaomi 11T Pro
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Xiaomi 12 / 12 Pro
POCO F7 Ultra
Xiaomi 14T Pro
 

نظام HyperOS أداء البطارية هواتف Redmi ارتفاع حرارة الجهاز تطبيق إنستجرام

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