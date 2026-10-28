ضبط دقيق مدعم داخل مخبز شامي حر في حملة تموينية بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية من ضبط 8 شكائر دقيق بلدي مدعم داخل مخبز شامي حر، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول الدقيق المدعم، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة إدارة تموين العامرية، وإشراف محمد الشافعي، رئيس الرقابة، عن تحرير محضر لحيازة الدقيق البلدي المدعم، استخراج 87.5%، داخل مخبز شامي حر بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر.

كما حررت الحملة 6 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات.

وأكدت مديرية التموين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفرت عنها الحملة، في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل بالأسواق والمخابز.