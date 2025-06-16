بمواصفات جبارة.. شاومي تستعد لإطلاق جهاز Redmi K Pad

تستعد شركة شاومي لأطلاق جهاز لوحي رائد جديد وهو Redmi K Pad، والذي يأتي بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة وتتميز الشاشة بدقة 3K، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 165 هرتز. ورغم أن هذا الجهاز ليس صغير الحجم، إلا أن الأجهزة اللوحية التقليدية عادةً ما تكون ذات شاشة أكبر. ولكن في الآونة الأخيرة، ازداد عدد الأجهزة اللوحية المزودة بشاشات عرض يبلغ ارتفاعها حوالي 8 بوصات. والآن، تُعدّ شاومي أحدث علامة تجارية تُقدم هذا الطراز. يتميز Redmi K Pad بشاشة أمامية مقاس 8.8 بوصة مع إطار بارز يحيط بالشاشة.

مواصفات Redmi K Pad

في الوقت نفسه، يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا خلفية واحدة مزودة بفلاش LED. عرضت الإعلانات التشويقية السابقة الجهاز اللوحي الجديد باللون الأخضر الفاتح و يأتي الجهاز مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 9400+ SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت. يعمل هذا الطراز أيضًا بنظام التشغيل Android 15 فورًا.

مواصفات Redmi K Pad

من المتوقع أن يدعم جهاز Redmi K Pad الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط. ولا يزال موعد الإطلاق الرسمي غير واضح، ولكن قد يكشف بث مباشر خلال أيام عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بجهاز Redmi K Pad وجهاز Redmi K80 Ultra القادم .