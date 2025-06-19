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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما كتبته قد يستخدم ضدك.. أدوات جديدة من Reddit تثير الجدل

Reddit
Reddit
قسم التكنولوجيا

أعلنت منصة ريديت Reddit، عن طرح أداتين جديدتين تعملان بالذكاء الاصطناعي، تستندان إلى تحليل المشاركات والتعليقات والمحادثات داخل المنصة، بهدف مساعدة الشركات على الاستفادة من محتوى المجتمع في تحسين استراتيجياتها التسويقية.

وبحسب ما ذكره موقع “malwarebytes”، تم الكشف عن الأداتين الجديدتين، اللتين تحملان اسم “Reddit Insights” و“Conversation Summary Add-ons”، خلال مهرجان Cannes Lions للإبداع الدولي 2025. 

ووصفت Reddit الأدوات الجديدة بأنها تعتمد على "المعرفة الجماعية لمليارات المحادثات" لتمكين المؤسسات من اتخاذ "قرارات تسويقية أكثر ذكاء".

أدوات تسويقية تعتمد على المحتوى البشري

تعمل الأدوات الجديدة على تحليل المشاعر، تلخيص المحادثات، وإبراز المحتوى الأكثر صلة من إنتاج المستخدمين، وهو ما يعزز قدرة المعلنين على فهم جمهورهم بشكل أعمق وتقديم محتوى أكثر فاعلية. 

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت Reddit سابقا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "مكتبة إلهام الإعلانات"، و"كاتب الإعلانات الذكي"، و"أداة تعديل الصور تلقائيا".

أدوات Reddit تثير جدل الخصوصية

يثير استخدام بيانات المستخدمين بهذا الشكل مخاوف أخلاقية وقانونية، خاصة بعد أن أخطرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، منصة Reddit العام الماضي بنيتها إجراء تحقيق غير علني حول بيع أو مشاركة محتوى المستخدمين مع أطراف ثالثة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. 

سبق هذا التحقيق إعلان Reddit عن شراكتها مع OpenAI لتوفير محتوى المنصة لنموذج ChatGPT.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أسهم Reddit بنسبة 9% بعد إصدار لجنة التجارة الفيدرالية طلب معلومات لفهم كيفية تقييد المنصات التكنولوجية لحرية المستخدمين بناء على آرائهم أو انتماءاتهم رغم عدم ذكر Reddit تحديدا.

في أبريل الماضي، أثارت تجربة أكاديمية قامت بها جامعة زيورخ دون علم المستخدمين في منتدى ChangeMyView استياء واسعا، بعدما كشف أنها كانت تجربة سرية باستخدام الذكاء الاصطناعي للإقناع، الأمر دفع المشرفين على المنتدى للتوضيح أن التجربة لم تتم بموافقة الإدارة.

وبالتزامن مع طرح أدوات الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تدخل سياسة خصوصية جديدة لـ Reddit حيز التنفيذ في 28 يونيو 2025، وينصح المستخدمون بمراجعة السياسات الحالية والانتباه لأي تغييرات مستقبلية.

في ظل الطبيعة المفتوحة لـ Reddit، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع ممارسات لحماية الخصوصية، منها:

- عدم استخدام اسمك الحقيقي أو معلومات تعريفية في الحساب.

- تجنب ربط حسابك ببريد جوجل أو آبل، وعدم مشاركة حساباتك على وسائل تواصل أخرى.

- إنشاء حسابات منفصلة لمواضيع مختلفة.

- تعطيل ميزة "الظهور في نتائج البحث" ضمن الإعدادات.

- استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.

- متابعة سجل النشاط والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

Reddit الذكاء الاصطناعي أدوات Reddit إعلانات

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