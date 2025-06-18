منصة "العمل الذرية".. فيفو X Fold 5 يتيح تشغيل 5 تطبيقات في آن واحد

تستعد شركة فيفو Vivo، للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد X Fold 5 في 25 يونيو بالصين، وسط وعود بتقديم قفزة نوعية في أداء البطارية وتجربة تعدد المهام.

ووفقا لما صرح به مدير المنتجات في فيفو، هان بو شياو، فإن الهاتف سيأتي مزودا بميزة مبتكرة تدعى "منصة العمل الذرية" Atomic Workbench تتيح تشغيل خمسة تطبيقات في وقت واحد على الشاشة الداخلية القابلة للطي.

منصة "العمل الذرية" تدعم تعدد مهام غير مسبوق



تعد "منصة العمل الذرية" من أبرز مميزات هاتف فيفو Vivo X Fold 5، حيث تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو، تصفح العروض التقديمية، متابعة سوق الأسهم، استخدام أدوات احترافية، واللعب كل هذا في الوقت ذاته دون انقطاع.

وتدعم الواجهة تفاعلا لحظيا بين خمس نوافذ تطبيقات، ما يجعل الهاتف مثاليا لموازنة العمل والترفيه.



سيعمل الهاتف بنظام فيفو OriginOS 5 المبني على أندرويد 15، وسيتضمن مزايا برمجية متقدمة مثل التوافق مع ساعة آبل Apple Watch ومزامنة بيانات iCloud، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الحاسوب عن يعد مع دعم لملفات Mac، وتكامل في الرسائل والمكالمات بين أنظمة التشغيل المختلفة.

هاتف فيفو Vivo X Fold 5

بطارية نحيفة بسعة 6000 مللي أمبير

في سابقة هي الأولى من نوعها، سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وهي الأكبر في أي هاتف قابل للطي حتى الآن.

وبالرغم من هذا الحجم، فإن الجهاز أرق وأخف من الجيل السابق، ووفقا لهان بو شياو، فإن البطارية أقل سمكا من عملة واحدة من فئة اليوان، وذلك بفضل تقنية الجيل الرابع من البطاريات السلبية بالسليكون، التي تحتوي على نسبة سليكون 12%، أي 2.5 ضعف الجيل السابق، ما أدى إلى زيادة كثافة الطاقة بنسبة 13%.

كما تم دمج الجيل الثاني من تكنولوجيا البطاريات شبه الصلبة، التي تحسن توزيع الإلكتروليت وتبقي على استقرار الأداء حتى في درجات حرارة تصل إلى -30 درجة مئوية.

وبالنسبة للتصميم، فعند طي الهاتف، يبلغ سمكه حوالي 9.33 ملم، ويزن أقل من 219 جراما، بينما ينخفض السمك إلى 4.3 ملم عند فتحه، ليصبح أنحف من منفذ USB-C نفسه، وهو ما أثار بعض التساؤلات حول المتانة.

ورغم هذا التصميم فائق الرشاقة، حافظت فيفو على البطارية الضخمة، مع دعم شحن سلكي بقوة 90 وات ولاسلكي بقوة 30 وات، كما أ، الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعايير IPX8 وIPX9+ وIP5X، ويستطيع تحمل الغمر في الماء حتى عمق متر واحد.



وسيضم الهاتف شاشة خارجية من نوع LTPO بقياس 6.53 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي من نوع AMOLED بدقة +2K وحجم 8.03 بوصة، كلتاهما بمعدل تحديث 120 هرتز.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 إلى جانب 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين.

فيما يتعلق بالكاميرا، يتضمن الهاتف نظام تصوير مشترك مع Zeiss يضم ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل رئيسية مزودة بمستشعر IMX921، وعدسة واسعة، وعدسة تيليفوتو IMX882 تدعم تقريب بصري حتى 3x.



من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف فيفو Vivo X Fold 5 عالميا في 10 يوليو، بعد الإطلاق الرسمي في الصين في 25 يونيو، مما يجعل الهاتف أحد أكثر الأجهزة المنتظرة في فئة الهواتف القابلة للطي هذا العام.