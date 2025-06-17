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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لابتوبات ثورية بتصاميم فريدة.. فيفو تطلق جهازي Vivobook S14 وS16

أجهزة كمبيوتر محمولة
أجهزة كمبيوتر محمولة
لمياء الياسين

أطلقت شركة أسوس أربعة  أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة  ضمن سلسلة Vivobook S. ونشرت العلامة التجارية رسميًا هذه المعلومات، موضحةً مواصفات وميزات وأسعار جهازي Vivobook S14 وS16 الجديدين. 

صُممت هذه الأجهزة المحمولة للطلاب والمحترفين والمبدعين الذين يبحثون عن أجهزة محمولة تدعم الذكاء الاصطناعي، وتتميز بعمر بطارية طويل وتصميم عصري.

ويتميز جهاز Vivobook S14 (S3407QA) بأنه جهاز مُركّز على الذكاء الاصطناعي، مُزوّد ​​بمعالج Qualcomm Snapdragon X Series 

مواصفات Vivobook S14

صُمّم هذا الكمبيوتر الشخصي للقيام بمهام الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ويأتي مُحمّلًا مسبقًا بتطبيقات ASUS AI. يتميز الجهاز بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 2.5K، مع سطوع 400 شمعة/متر مربع، وتغطية ألوان sRGB بنسبة 100%، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 86%.

 وبفضل هيكله المعدني خفيف الوزن الذي يزن حوالي 1.35 كجم، وبطارية 70 واط/ساعة تدوم حتى 30.5 ساعة من الاستخدام، يُعدّ هذا الكمبيوتر المحمول مُصمّمًا بشكل واضح للتنقل. 

كما يدعم Wi-Fi 6E، ويأتي بكاميرا IR بدقة FHD مع غالق للخصوصية، ويوفر مجموعة من منافذ USB 3.2 وUSB 4.0.

يعمل جهاز Vivobook S14 بمعالج Intel Core Ultra 7 255H، مقترنًا برسوميات Intel

ميزات Vivobook S14

 يتميز بشاشة IPS عالية الدقة بالكامل (FHD+) مقاس 14 بوصة،  لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10. تضمن بطارية 70 واط/ساعة ما يصل إلى 20 ساعة من الاستخدام المتواصل. 

تشمل الميزات الأخرى ذاكرة DDR5 مع خيارات ترقية، وWi-Fi 6، وBluetooth 5.3، وكاميرا IR متوافقة مع Windows Hello مع مصراع للخصوصية.

يأتي جهاز Vivobook S16 OLED (S3607CA) بشاشة أكبر وذكاء اصطناعي يومي

للمستخدمين الذين يبحثون عن مساحة شاشة أكبر، يأتي جهاز Vivobook S16 OLED (S3607CA) بشاشة مقاس 16 بوصة، بتردد 144 هرتز أو شاشة OLED بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 89%.

 يعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 7 255H مع تحسين الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD PCIe 4.0 بسعة 512 جيجابايت.

 يزن الجهاز حوالي 1.4 كجم، ويحافظ على نفس خصائص البطارية والتصميم لشقيقه الأصغر، مما يوفر تنوعًا في الاستخدام دون زيادة الوزن.

السعر والتوافر

يبلغ سعر Vivobook S14 (S3407QA) 74,990 روبية هندية وهو متاح عبر Flipkart.

يبدأ سعر Vivobook S14 (S3407CA) من 80,990 روبية هندية ويمكن العثور عليه عبر الإنترنت .

يتوفر جهاز Vivobook S16 OLED (S3607CA) بسعر 82,990 روبية هندية

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